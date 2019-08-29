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За Богатыреву внесли залог

За Богатыреву внесли залог

Раиса Богатырева

КИЕВ. 29 августа. УНН. За взятую под стражу экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву внесли залог, передает УНН.

Так, уплачен залог за нее был от нардепа Вадима Новинского.

Напомним, суд взял Богатыреву под стражу с альтернативой залога в 6 млн грн.

Также напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании екс-главе Минздрава Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как пояснили в столичной прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее чем через 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство было внесено прокурором в Печерский райсуд Киева.

Источник: УНН
Теги: суд, аресты, залог, Богатырева
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