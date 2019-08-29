В ВР сформированы фракции и одна депутатская группа
КИЕВ. 29 августа. УНН. В ВР сформировано 5 фракций и одну депутатскую группу, сообщает УНН.
Фракция “Слуга народа”: 254 нардепа.
Председатель фракции Давид Арахамия; первый заместитель Александр Корниенко и 15 заместителей.
Фракция “Оппозиционная платформа — За жизнь”: 44 нардепа.
Сопредседатели фракции: Вадим Рабинович и Юрий Бойко.
Фракция “Батькивщина”: 25 нардепа.
Председатель фракции Юлия Тимошенко, заместитель председателя фракции Сергей Соболев.
Фракция “Европейская солидарность 27 нардепа.
Сопредседатели: Артур Герасимов и Ирина Геращенко.
Фракция партии “Голос”: 17 нардепов.
Председатель фракции: Сергей Рахманин.
Заместитель председатель фракции: Ярослав Железняк.
Также объявлено о формировании депутатской группы “За будущее”, в состав которой вошли 23 нардепа. Группу будут возглавлять Виктор Бондарь и Тарас Батенко.
Как писал УНН, Совет решил продолжать работать до исчерпания повестки дня.