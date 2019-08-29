В ВР сформированы фракции и одна депутатская группа

КИЕВ. 29 августа. УНН. В ВР сформировано 5 фракций и одну депутатскую группу, сообщает УНН.

Фракция “Слуга народа”: 254 нардепа.

Председатель фракции Давид Арахамия; первый заместитель Александр Корниенко и 15 заместителей.

Фракция “Оппозиционная платформа — За жизнь”: 44 нардепа.

Сопредседатели фракции: Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Фракция “Батькивщина”: 25 нардепа.

Председатель фракции Юлия Тимошенко, заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

Фракция “Европейская солидарность 27 нардепа.

Сопредседатели: Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Фракция партии “Голос”: 17 нардепов.

Председатель фракции: Сергей Рахманин.

Заместитель председатель фракции: Ярослав Железняк.

Также объявлено о формировании депутатской группы “За будущее”, в состав которой вошли 23 нардепа. Группу будут возглавлять Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Как писал УНН, Совет решил продолжать работать до исчерпания повестки дня.