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Разумков заявил, что "Слуга народа" имеет право коалиции

Разумков заявил, что "Слуга народа" имеет право коалиции

КИЕВ. 29 августа. УНН. Фракция партии "Слуга народа", которая имеет 254 народных депутатов, имеет право на коалицию. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа", член временного президиума ВР 9-го созыва Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Депутатская фракция Верховной Рады Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет прово коалиции депутатской фракции в Верховной Раде Украины, предусмотренной Конституцией. Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает... 254 депутатов, сложивших большинство народных депутатов от количественного состава ВР Украины, и имеет права коалиции депутатских фракций", - отметил Разумков.

Также он объявил технический перерыв до 14:00.

Напомним, в ВР сформировано 5 фракций и одну депутатскую группу.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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