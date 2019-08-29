Суд открыл производство по иску Черновецкого о запрете Луценко выезда за границу

КИЕВ. 29 августа. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску экс-мера Киева Леонида Черновецкого о запрете Генеральному прокурору Юрию Луценко выезжать за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"ОАСК открыл производство по делу по иску Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и Генеральному прокурору Юрию Луценко. Суд принял рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение", - указали в суде.

Как отмечается, истец просил суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности Генерального прокурора сразу после его увольнения. Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Юрия Луценко за границу.

Напомним, суд открыл производство по иску НАПК из-за проверки декларации нардепа.