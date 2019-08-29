Зеленский внес законопроект об импичменте

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об импичменте Президента, сообщает УНН.

Проект Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) зарегистрирован сегодня под номером 1012.

Внесен как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Как сообщал УНН, ранее в "Слуге народа" заявляли, что закон об импичменте Президента будет одним из первых законов, проголосованных в Верховной Раде девятого созыва.