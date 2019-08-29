В ВР создано Счетную комиссию

КИЕВ. 29 августа. УНН. Народные депутаты поддержали постановление о создании Счетной комиссии Верховной Рады 9 созыва, передает корреспондент УНН.

Счетная комиссия создана в соответствии со статьей 17 Регламента Верховной Рады Украины.

В состав Счетной комиссии избраны народные депутаты Украины:

от политической партии "Слуга народа"

Грищук Роман

Жмеренецкий Алексей

Корниенко Александр

Корявченков Юрий

Криворучкина Елена

Культенко Артем

Савченко Ольга

Ясько Елизавета

от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Павленко Юрий

Пузанов Александр

от политической партии "Батькивщина"

Дубиль Валерий

от политической партии "Европейская Солидарность"

Саврасов Максим

от политической партии "Голос"

Устинова Александра.

Напомним, во время первого рабочего заседания нардепы планируют утвердить состав нового правительства.