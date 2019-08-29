Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 17:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10455
Версия для печати

В ВР создано Счетную комиссию

В ВР создано Счетную комиссию

КИЕВ. 29 августа. УНН. Народные депутаты поддержали постановление о создании Счетной комиссии Верховной Рады 9 созыва, передает корреспондент УНН.

Счетная комиссия создана в соответствии со статьей 17 Регламента Верховной Рады Украины.

В состав Счетной комиссии избраны народные депутаты Украины:

от политической партии "Слуга народа"
Грищук Роман
Жмеренецкий Алексей
Корниенко Александр
Корявченков Юрий
Криворучкина Елена
Культенко Артем
Савченко Ольга
Ясько Елизавета

от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Павленко Юрий
Пузанов Александр

от политической партии "Батькивщина"
Дубиль Валерий

от политической партии "Европейская Солидарность"
Саврасов Максим

от политической партии "Голос"
Устинова Александра.

Напомним, во время первого рабочего заседания нардепы планируют утвердить состав нового правительства.

Источник: УНН
Теги: ВР, комиссия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.