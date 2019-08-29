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Зеленский внес в Раду законопроект об отмене адвокатской монополии

Зеленский внес в Раду законопроект об отмене адвокатской монополии

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об отмене адвокатской монополии, передает УНН.

Так, проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) зарегистрирован сегодня, 29 августа, под номером 1013.

Законопроект определен Президентом как неотложный. Сейчас текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Напомним, ранее лидеров президентской партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук назвал основные законопроекты, которые сегодня будут вносить в ВР.

Ранее Зеленский уже внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об импичменте.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, адвокаты, монополия, Владимир Зеленский
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