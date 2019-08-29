Президент предложил Раде назначить Гончарука на должность Премьера

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Алексея Гончарука на должность Премьер-министра Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные о соответствующем проекте постановления на сайте парламента.

Проект постановления о назначении А.Гончарука на должность Премьер-министра Украины зарегистрирован под №1022 от 29.08.2019.

"В соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106, частями второй, третьей статьи 114 Конституции Украины вношу по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", которая согласно части десятой статьи 83 Основного Закона Украины имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, представление о назначении А.Гончарук на должность Премьер-министра Украины", - сказано в представлении на назначение Гончарука.

Напомним, в "Слуге народа" отметили, что надеются, что Верховная Рада поддержит все предложенные кадровые решения: и Премьера, правительство и Генерального прокурора, СБУ, и двух министров, которые назначаются от Президента Украины.

Справка УНН: Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. Гончарука "считают молодым, хорошо образованным технократом и реформатором". До прихода в Офис Президента он возглавлял Офис эффективного регулирования. Это структура, которая имеет финансирование Европейского Союза. Деятельность центра направлена на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.

В 2014 году во время парламентских выборов был первым номером в списке партии "Сила людей". Но эта политическая сила не получила ни одного места в парламенте.

Работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов, а затем советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива.