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Зеленский вспомнил погибших в адских боях под Иловайском

Зеленский вспомнил погибших в адских боях под Иловайском

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня в Киеве в Михайловский Златоверхий принесли почти 400 подсолнухов. За каждого погибшего четыре года назад в адских боях под Иловайском. Среди цветущих и спелых подсолнухов. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Сегодня в Михайловский Златоверхий принесли почти 400 подсолнухов. За каждого погибшего четыре года назад в адских боях под Иловайском. Среди цветущих и спелых подсолнухов", - написал Зеленский.

Президент напомнил, что в эти дни погибли сотни, а у миллионов замирали сердца и застывали слезы в глазах.

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"29 августа уснули вечным сном больше всего героев Иловайского котла - почти половина. Сегодня, на шестой год войны, Донбасс полит кровью тысяч. Теперь мы чествуем их именно 29 августа - в День памяти погибших защитников Украины. Сейчас подсолнух напоминает о каждом, став символом нашей скорби и памяти", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что "мы - нация мира".

"Но мы сильные, когда это нужно. И "в родном крае господствовать не дадим никому ..." Я знаю, что мы остановим эту войну и вернем домой наших пленных, возродим Донбасс, вернем аннексированный Крым и докажем, что Украина - единая и неделимая страна, государство и нация. И знаю, что никогда не забудем всех, кто отдал за это жизнь", - резюмировал он.

Напомним, в боях за Иловайск в августе 2014 года Украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Источник: УНН
Теги: Украина, Иловайск, жертвы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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