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Президент внес законопроект о внесении изменений в ЗУ "Об обороне Украины" о организации обороны государства

Президент внес законопроект о внесении изменений в ЗУ "Об обороне Украины" о организации обороны государства

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” по организации обороны государства, сообщает УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” по организации обороны государства зарегистрирован сегодня под номером 1011.

Внесен как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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