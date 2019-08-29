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На должность министра энергетики предложен Оржель — Герус

На должность министра энергетики предложен Оржель — Герус

Алексей Оржель

КИЕВ. 29 августа. УНН. На должность министра энергетики будет предложен к рассмотрению Алексей Оржель. Об этом журналистам сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус в кулуарах парламента, передает УНН.

"Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии", - сказал Герус, добавив, что политпартия "Слуга народа" поддержит эту кандидатуру.

Справка. Алексей Оржель - эксперт в области топливно-энергетического комплекса, председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, народный депутат Украины 9 созыва от партии "Слуга народа".

Работал на различных должностях в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работает в частном секторе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

Источник: УНН
Теги: Минэнергоугля
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