Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 17:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11025
Версия для печати

Зеленский внес в ВР представление на назначение Загороднюка министром обороны

Зеленский внес в ВР представление на назначение Загороднюка министром обороны

Андрей Загороднюк

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Андрея Загороднюка министром обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные о соответствующем проекте постановления на сайте парламента.

Проект постановления о назначении А.Загороднюка министром обороны Украины зарегистрирован в ВР под №1023 от 29.08.2019.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85, пунктом 10 части первой статьи 106, частью четвертой статьи 114 Конституции Украины вношу представление о назначении А.Загороднюка на должность Министра обороны Украины. Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Р.Стефанчук", - говорится в представлении на назначение Загороднюка.

Напомним, в "Слуге народа" отметили, что надеются, что Верховная Рада поддержит все предложенные кадровые решения: и Премьера, правительство, и Генерального прокурора, СБУ, и двух министров, которые назначаются от Президента Украины.

Справка УНН: Андрей Загороднюк является бывшим руководителем Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. Окончил Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Университет Уарвик и Оксфордский университет. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.