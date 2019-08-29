Зеленский внес в ВР представление на назначение Загороднюка министром обороны

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Андрея Загороднюка министром обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные о соответствующем проекте постановления на сайте парламента.

Проект постановления о назначении А.Загороднюка министром обороны Украины зарегистрирован в ВР под №1023 от 29.08.2019.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85, пунктом 10 части первой статьи 106, частью четвертой статьи 114 Конституции Украины вношу представление о назначении А.Загороднюка на должность Министра обороны Украины. Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Р.Стефанчук", - говорится в представлении на назначение Загороднюка.

Напомним, в "Слуге народа" отметили, что надеются, что Верховная Рада поддержит все предложенные кадровые решения: и Премьера, правительство, и Генерального прокурора, СБУ, и двух министров, которые назначаются от Президента Украины.

Справка УНН: Андрей Загороднюк является бывшим руководителем Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. Окончил Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Университет Уарвик и Оксфордский университет. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер ВСУ.