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Парубий рассказал о приоритетах ВР 8-го созыва

Парубий рассказал о приоритетах ВР 8-го созыва

Андрей Парубий

КИЕВ. 29 августа. УНН. Вопрос обеспечения национальной безопасности был главным приоритетом Верховной Рады Украины 8-го созыва. По этом заявил председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"За пять лет беспрецедентных вызовов и сложных задач мы работали и пытались одновременно защищать страну от Российской агрессии. Проводить реформы во всех сферах общественной жизни, и соответственно нашей главной задачей в восьмом созыве - это был вопрос обеспечения национальной безопасности. Именно решение этого вопроса было главным приоритетом Верховной Рады Украины 8-го созыва. Причем национальной безопасности в широком смысле, как я ее осознаю и понимаю - это безопасность военная, экономическая, энергетическая, информационная и гуманитарная", - сказал Парубий.

По его словам, за время работы Верховной Рады Украины 8-го созыва, было проведено 580 пленарных заседаний, ВР было принято в целом 2734 акты, в том числе 987 законов и кодексов. Также, Верховной Радой Украины было проведено 35 парламентских слушаний.

Напомним, открылось торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Андрей Парубий

В тексте упоминаются

Парубий Андрей
Парубий Андрей
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