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Президент внес законопроект изменений относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий нардепа

Президент внес законопроект изменений относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий нардепа

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины), сообщает УНН.

Проект Закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) зарегистрирован сегодня под номером 1027.

Внесен как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об уменьшении конституционного состава ВР и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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