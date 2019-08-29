Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 17:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
52980
Версия для печати

Фракция "Европейская солидарность" перешла в оппозицию

Фракция "Европейская солидарность" перешла в оппозицию

Ирина Геращенко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Фракция "Европейская солидарность" переходит в оппозицию к правящей партии "Слуги народа". Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Мы переходим в оппозицию, и об этом сегодня объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине. Наша политическая сила всегда будет занимать очень жесткую позицию защиты территориальной целостности, суверенитета Украины, и в том числе в стенах парламента", - сказала Геращенко.

Также она прокомментировала решение фракции относительно голосования кадровых вопросов.

"Что касается кадровых вопросов. Очевидно, что оппозиция не голосует за кадровые вопросы. В данном случае мы хотим отметить, что это право правящей партии представлять свою кандидатуру на должность спикера, желаем успеха господину Дмитрию (Разумкову - ред.) на этой должности", - сказала она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Алексея Гончарука на должность Премьер-министра Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, оппозиция, Ирина Геращенко, Европейская Солидарность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.