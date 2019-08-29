Нардепам к вступлению в должность подарили экземпляры Конституции Украины

КИЕВ. 29 августа. УНН. Народным депутатам Верховной Рады 9 созыва подарили экземпляры Конституции Украины, сообщает УНН.

Так, кроме удостоверений нардепов и значков, парламентарии на торжественном заседании ВР получили экземпляры Конституции.

Как сообщал УНН, сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады. Народные депутаты приняли присягу и получили постоянные удостоверения народного депутата.

Далее началось рабочее заседание парламента. Повестка дня первого рабочего заседания первой сессии ВР содержит 27 пунктов, среди которых сложение полномочий действующего Кабмина Владимира Гройсмана и назначение состава нового правительства.