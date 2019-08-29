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Зеленский внес законопроект о первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры

Зеленский внес законопроект о первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, сообщает УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры зарегистрирован сегодня под номером 1032.

Внесен как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины “Об обороне Украины” о организации обороны государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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