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Заместителем главы ВР 9 созыва избрана Елена Кондратюк

Заместителем главы ВР 9 созыва избрана Елена Кондратюк

Елена Кондратюк

КИЕВ. 29 августа. УНН. Заместителем председателя Верховной Рады Украины 9 созыва избрана Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.

Были предложены следующие кандидатуры: от партии "Европейская солидарность" - Мустафа Джемилев; фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Нестор Шуфрич; от внефракционных - Ирина Констанкевич.

За Елену Кондратюк проголосовало - 318 народных депутатов.

Родилась в 1970 году в Львове. С 2007 года от "Батькивщины" неоднократно избиралась депутатом ВР, была члена Комитета Рады по вопросам свободы слова.

В 2012 - 2014 годах была заместителем члена Делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В 2019 году в списке партии Юлии Тимошенко шла под 5-м номером.

Муж Елены Кондратюк - Александр Богуцкий, директор канала ICTV.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР было назначено Руслана Стефанчука.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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