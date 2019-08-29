Богатыреву отпустили из-под стражи

КИЕВ. 29 августа. УНН. Экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора, куда ее поместили по решению суда о заключении под стражу, после внесения за нее залога в 6 млн грн. Об этом сообщили УНН в столичной прокуратуре.

"Сегодня, во второй половине дня, после внесения залога подозреваемая вышла из следственного изолятора", - сообщили в прокуратуре.

При этом в прокуратуре не указали, кто внес залог, однако, по информации УНН, это сделал нардеп Вадим Новинский.

Напомним, за взятую под стражу экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву 29 августа уплатили залог.

28 августа суд взял Богатыреву под стражу с альтернативой залога в 6 млн грн.

Также напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании экс-главе Минздрава Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.