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В ВР предлагают лишать финобеспечения нардепов-прогульщиков

В ВР предлагают лишать финобеспечения нардепов-прогульщиков

КИЕВ. 29 августа. УНН. Нардепы от партии “Слуга народа” внесли законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины, пишет УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины зарегистрирован сегодня под номером 1035.

Законопроект внесенлы нардепы от “Слуги народа”: Фролов Павел, Совгыря Ольга, Монастырский Денис, Клочко Андрей, Кальченко Сергей, Янченко Галина, Юраш Святослав.

Сейчас текст проекта закона на сайте ВР отсутствует.

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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