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Зеленский назвал вызовы и задачи, стоящие перед новой ВР

Зеленский назвал вызовы и задачи, стоящие перед новой ВР

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ряд вызовов и задач, которые стоят перед Верховной Радой Украины. Об этом он сегодня заявил на торжественном заседании ВРУ, передает корреспондент УНН.

"Перед вами целый ряд вызовов и задач - это и внедрение народовластия, и долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте, это действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы, продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции. Это либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита для привлечения иностранных инвестиций, построение цифровой государства в смартфоне", - сказал Зеленский.

По его словам, задачами для ВРУ является преодоление рейдерства, преодоление монополии, контрабанды. А также получение реальной энергетической независимости, энергоэффективности и решение проблем с тарифами.

"И самое главное - укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма. Всего этого ожидает наше общество и все это нам с вами предстоит сделать", - сказал Зеленский.

Напомним, народным депутатам Верховной Рады 9 созыва до вступления в должность подарили экземпляры Конституции Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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