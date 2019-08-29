Трамп рассматривает возможность прекращения военной помощи Украине - СМИ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Дональд Трамп серьезно рассматривает план блокирования 250 миллионов долларов США в виде военной помощи Украине, что еще больше укрепит его позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал телеканала CNN.

Такое решение, о котором впервые сообщила Politico, скорее всего, вызовет межпартийный протест со стороны членов Конгресса, которые считают, что помощь США необходима для противодействия российскому военному вмешательству в регионе.

Многочисленные источники, знакомые с этой темой, сообщают CNN, что президент выдвинул идею приостановить программу финансирования на несколько недель. Недавно Белый дом уведомил соответствующие ведомства и комитеты Конгресса о своем намерении заблокировать помощь Украине, сообщил один источник.

Однако, этот источник сообщил, что остаются вопросы о том, что Трамп в конечном итоге сделает, и официальные лица США ждут, какова его позиция после ожидаемой на следующей неделе встречи с украинским президентом.

Это намерение было поддержанно исполняющим обязанности начальника штаба Трампа Миком Малвени, но, по словам другого источника, против него выступили некоторые в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности.

“Было приятно встретиться в Киеве с моими украинскими коллегами по национальной безопасности и обороны. Дискуссии четко показывают, что мы разделяем общую приверженность обеспечению безопасности и суверенитета Украины и недопущения ее экономической эксплуатации Китаем”, — написал Болтон в Twitter в среду.

CNN обратилась за комментариями в Белый дом, Управление по вопросам управления и бюджета и Совет национальной безопасности.

Публичное приверженность Трампа к Путину и России напугало союзников и законодателей США. Этот вопрос только усилилось недавними комментариями Трампа на саммите G7, в которых он, кажется, умалил значение военного вторжения России в Украину и предложил восстановить Россию в группе ведущих мировых экономик.

Один из сенаторов сообщил, что реакция Конгресса на такое решение Трампа будет “ожесточенной”.

Напоминаем, Трамп сомневается в необходимости выделять средства на военную помощь Украине.