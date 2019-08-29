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Миссия МВФ прибудет в Киев через несколько недель — Гончарук

Миссия МВФ прибудет в Киев через несколько недель — Гончарук

КИЕВ. 29 августа. УНН. Через несколько недель в Киеве прибудет миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщил кандидат от Президента на должность премьер-министра Украины Алексей Гончарук во время рабочего заседания Верховной Рады, передает УНН.

"Нам очень важно изменить отношение к Украине в мире. Основой для таких изменений должно быть сотрудничество с нашими партнерами и кредиторами. Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой трех-четырехлетней программы сотрудничества с Украиной", - сказал Гончарук.

Напомним, миссия МВФ посещала Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года.

Обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и, как следствие, связанного финансирования отложено до формирования нового правительства в Украине.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Киев, Украина
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