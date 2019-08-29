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Зеленский - нардепам: меньше SMS, пожалуйста

Зеленский - нардепам: меньше SMS, пожалуйста

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 августа. УНН. Меньше SMS, пожалуйста, больше законов. Мы все ждем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании Верховной Рады IX созыва, передает корреспондент УНН.

"Давайте меньше лишних диалогов, давайте работать ... народ ждет. Меньше SMS, пожалуйста, больше законов", - обратился Президент к нардепам.

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Зеленский также отметил, что хочет постоянно видеть сессионный зал ВР заполненным, а "не только когда фуршет по случаю торжественного заседания".

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР было назначено Руслана Стефанчука.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Зеленский
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