Зеленский - нардепам: меньше SMS, пожалуйста

КИЕВ. 29 августа. УНН. Меньше SMS, пожалуйста, больше законов. Мы все ждем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании Верховной Рады IX созыва, передает корреспондент УНН.

"Давайте меньше лишних диалогов, давайте работать ... народ ждет. Меньше SMS, пожалуйста, больше законов", - обратился Президент к нардепам.

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Зеленский также отметил, что хочет постоянно видеть сессионный зал ВР заполненным, а "не только когда фуршет по случаю торжественного заседания".

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР было назначено Руслана Стефанчука.