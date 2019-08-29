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Зеленский ожидает, что Украина включит "пятую скорость" на пути к развитию

Зеленский ожидает, что Украина включит "пятую скорость" на пути к развитию

КИЕВ. 29 августа. УНН. Уверен, что сейчас страна наконец сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться по пути изменений. Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов действительно работать. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения с посланием к Верховной Раде Украины, передает УНН.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что начало работы Верховной Рады Украины ІХ созыва ускорит внедрение положительных изменений в государстве.

"Я уверен, что сейчас страна наконец сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться по пути изменений. Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов действительно работать. Не заниматься популизмом, а не заваливать важные решения тысячами бессмысленных поправок, а воплощать реальные реформы, которые устали ждать и граждане Украины, и весь цивилизованный мир", - подчеркнул глава государства.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР был назначен Руслан Стефанчук.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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