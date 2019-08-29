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Загороднюка назначено на должность министра обороны

Загороднюка назначено на должность министра обороны

Андрей Загороднюк

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка, передает корреспондент УНН.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:

Назначить Загороднюка Андрея Павловича министром обороны Украины", - говорится в постановлении.

"За" проголосовало - 314.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР было назначено Руслана Стефанчука.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минобороны, Украина, назначения
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