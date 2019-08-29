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Пристайко рассказал о главных задачах в работе на посту министра иностранных дел

Пристайко рассказал о главных задачах в работе на посту министра иностранных дел

Вадим Пристайко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Кандидат от Президента Украины на должность министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о задачах, которые стоят перед министерством. Об этом он заявил во время рабочего заседания Верховной Рады в четверг, передает корреспондент УНН.

"Я буду требовать от дипломатической службы Украины подняться на новый уровень отстаивания национальных интересов", - сказал Пристайко.

По его словам, главной задачей должна стать ежедневная работа по отвоевыванию Украине места под солнцем в экономической системе, а также по возврату экспортных рынков, одной рукой отталкивая нашего экспортера, а другой затягивая реального иностранного инвестора в Украину.

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет - восстановление мира на Востоке и деоккупация, возвращение Крыма", - сказал Пристайко.

Он отметил, что следующими шагами в работе должны быть возвращение людей к мирной жизни, проведения выборов, амнистии, снятие торговых ограничений, восстановление полного контроля над нашими границами.

"Мы имеем на это полгода", - добавил кандидат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, ВР
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