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Грицака освободили от должности главы СБУ

Грицака освободили от должности главы СБУ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины, передает УНН.

"За" освобождение Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины проголосовало 330 народных депутатов.

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Как сообщал УНН, Зеленский внес в ВР представление на увольнение Грицака и назначения Баканова председателем СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ВР, Украина
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