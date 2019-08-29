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Баканов назначен председателем СБУ

Баканов назначен председателем СБУ

Иван Баканов

КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, передает корреспондент УНН.

"В соответствии с пунктом 12-1 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:

Назначить Баканова Ивана Геннадьевича на должность Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в постановлении.

"За" проголосовало - 319 нардепов.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины о увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ВР, голосование
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