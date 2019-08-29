Новости: Политика
Четверг, 29 августа 2019, 19:47 • Антонина Карташева • 6225
В Раде объявили перерыв из-за технических проблем
КИЕВ. 29 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил в заседании перерыв на 15 минут из-за технических проблем, передает корреспондент УНН.
"Объявляем перерыв на 15 минут. Возникла техническая проблема", - отметил Разумков.
Однако спикер не уточнил, что именно произошло.
Напомним, в ВР уже успели принять ряд кадровых решений. Так назначено председателя Рады, а также нового Премьера.
Источник: УНН