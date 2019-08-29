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В Раде объявили перерыв из-за технических проблем

В Раде объявили перерыв из-за технических проблем

КИЕВ. 29 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил в заседании перерыв на 15 минут из-за технических проблем, передает корреспондент УНН.

"Объявляем перерыв на 15 минут. Возникла техническая проблема", - отметил Разумков.

Однако спикер не уточнил, что именно произошло.

Напомним, в ВР уже успели принять ряд кадровых решений. Так назначено председателя Рады, а также нового Премьера.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
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