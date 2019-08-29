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В ВР уже зарегистрированы около 50 законопроектов, инициированных новыми нардепами

В ВР уже зарегистрированы около 50 законопроектов, инициированных новыми нардепами

КИЕВ. 29 августа. УНН. В парламенте уже зарегистрирован не менее 48 законопроектов, поданных народными депутатами ВР 9 созыва, сообщает УНН.

Согласно информации на официальном портале ВР, кроме более двух десятков проектов документов внесенных Президентом Украины, еще около 50 законопроектов инициированны нардепами.

Среди них, в частности, Проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно введения свободного рынка земли и отмене земельного крепостничества);

Проект Закона о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы;

Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес;

Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти;

Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда и ряд других, касающихся изменений в Регламенте ВР, аренды государственного и коммунального имущества, вопросов правопреемства и многих других сфер.

Также внесены проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады Украины и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины.

Большинство законопроектов поступили от представителей фракции партии "Слуга народа". В данный момент тексты законопроектов на сайте ВР еще отсутствуют.

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Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект
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