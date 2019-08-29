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Не сработала кнопка: нардеп попросил зачислить его голос за Гончарука и Загороднюка

Не сработала кнопка: нардеп попросил зачислить его голос за Гончарука и Загороднюка

КИЕВ. 29 августа. УНН. На рабочем заседании парламента народный депутат партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк попросил зачислить его голоса за двух кандидатов, передает корреспондент УНН.

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк попросил зачислить его голос за вопросы 17,18,19, а именно: процедуру рассмотрения вопроса о назначении Гончарука на должность Премьер-министра Украины, проект постановления о назначении Гончарука на должность Премьер-министра Украины, проект постановления о назначении Загороднюка министром обороны Украины.

"По неизвестным причинам не сработала кнопка "за", - отметил депутат.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование
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