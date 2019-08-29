Баканов рассказал, сколько времени понадобится на реформирование СБУ

КИЕВ. 29 августа. УНН. На реформирование Службы безопасности Украины понадобится не менее трех лет. Об этом Иван Баканов сказал, выступая в Раде во время рассмотрения вопроса о назначении его председателем СБУ, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о реформе всей службы СБУ, то, я думаю, что нужно не менее трех лет", - сказал Баканов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баканов назначен председателем СБУ

Однако он добавил, что для первых эффективных шагов хватит и одного года.

Ранее Баканов рассказал, чего ожидает от нового закона о СБУ.