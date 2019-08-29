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Баканов рассказал, сколько времени понадобится на реформирование СБУ

Баканов рассказал, сколько времени понадобится на реформирование СБУ

КИЕВ. 29 августа. УНН. На реформирование Службы безопасности Украины понадобится не менее трех лет. Об этом Иван Баканов сказал, выступая в Раде во время рассмотрения вопроса о назначении его председателем СБУ, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о реформе всей службы СБУ, то, я думаю, что нужно не менее трех лет", - сказал Баканов.

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Однако он добавил, что для первых эффективных шагов хватит и одного года.

Ранее Баканов рассказал, чего ожидает от нового закона о СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Иван Баканов
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