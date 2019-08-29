Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 21:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3765
Версия для печати

Гончарука освободили от должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины

Гончарука освободили от должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ об освобождении Алексея Гончарука с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Главы государства № 631/2019.

"Освободить Гончарука Алексея Валерьевича от должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, увольнение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.