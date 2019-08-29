Гончарука освободили от должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ об освобождении Алексея Гончарука с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Главы государства № 631/2019.

"Освободить Гончарука Алексея Валерьевича от должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.