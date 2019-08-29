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В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
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Новости: Политика
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Рада утвердила новый состав Кабмина

Источник: УНН
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