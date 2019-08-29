Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 23:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12225
Версия для печати

Сестра о возможном обмене Сенцова: кругом тишина

Сестра о возможном обмене Сенцова: кругом тишина

Олег Сенцов

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сказала, что не имеет достоверной информации об обмене брата. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поверю, когда смогу обнять Олега (или дать ему в морду.) У меня нет достоверной информации, кругом тишина", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен заключенными между Украиной и РФ состоится 30 августа

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этапировании осужденного в РФ за якобы "подготовку терактов" в оккупированном Крыму режиссера Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олег Сенцов, обмен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.