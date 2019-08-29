Баканова уволили с должности заместителя председателя СБУ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ивана Баканова от должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на указ Главы государства №635/2019.

"Освободить Баканова Ивана Геннадьевича от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

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Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.