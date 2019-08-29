Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 23:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5835
Версия для печати

Рябошапка назвал недостатки, которые есть в прокуратуре

Рябошапка назвал недостатки, которые есть в прокуратуре

Руслан Рябошапка (слева) и Юрий Луценко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка назвал недостатки прокуратуры и рассказал какой бы он хотел ее видеть. Об этом он заявил во время рабочего заседания ВРУ в колуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Есть три проблемы. Первая — это коррупция, вторая — судебная система, третья — это прокуратура и система правоохранительных органов. За последние два месяца в Офисе Президента в нашем подразделении, которое занимается правоохранительными вопросами, документооборот вырос в 12 раз. В основном львиная доля обращений это жалобы на органы прокуратуры”, — сказал Рябошапка.

По его словам он хотел бы, чтобы прокуратура из инструмента незаконного обогащения стала инструментом защиты прав граждан в первую очередь и интересов государства.

Напомним, комитет ВР по вопросам правоохранительных органов поддержал назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рябошапка назвал направления перезагрузки прокуратуры

Источник: УНН
Теги: ГПУ, прокуратура, Генпрокурор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.