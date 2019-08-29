Рябошапка назвал недостатки, которые есть в прокуратуре

КИЕВ. 29 августа. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка назвал недостатки прокуратуры и рассказал какой бы он хотел ее видеть. Об этом он заявил во время рабочего заседания ВРУ в колуарах парламента, передает корреспондент УНН.

“Есть три проблемы. Первая — это коррупция, вторая — судебная система, третья — это прокуратура и система правоохранительных органов. За последние два месяца в Офисе Президента в нашем подразделении, которое занимается правоохранительными вопросами, документооборот вырос в 12 раз. В основном львиная доля обращений это жалобы на органы прокуратуры”, — сказал Рябошапка.

По его словам он хотел бы, чтобы прокуратура из инструмента незаконного обогащения стала инструментом защиты прав граждан в первую очередь и интересов государства.

Напомним, комитет ВР по вопросам правоохранительных органов поддержал назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

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