Рябошапка назвал недостатки, которые есть в прокуратуре
Руслан Рябошапка (слева) и Юрий Луценко
КИЕВ. 29 августа. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка назвал недостатки прокуратуры и рассказал какой бы он хотел ее видеть. Об этом он заявил во время рабочего заседания ВРУ в колуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“Есть три проблемы. Первая — это коррупция, вторая — судебная система, третья — это прокуратура и система правоохранительных органов. За последние два месяца в Офисе Президента в нашем подразделении, которое занимается правоохранительными вопросами, документооборот вырос в 12 раз. В основном львиная доля обращений это жалобы на органы прокуратуры”, — сказал Рябошапка.
По его словам он хотел бы, чтобы прокуратура из инструмента незаконного обогащения стала инструментом защиты прав граждан в первую очередь и интересов государства.
Напомним, комитет ВР по вопросам правоохранительных органов поддержал назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рябошапка назвал направления перезагрузки прокуратуры