Новое правительство сегодня проведет первое заседание

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отпустил новый состав Кабинета Министров Украины с рабочего заседания ВР, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, мы можем отпустить Премьер-министра и новое правительство. Они сегодня проводят первое заседание и идут работать", - сказал Зеленский.

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Напомним, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.