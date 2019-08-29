Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 29 августа 2019 23:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2970
Версия для печати

Новое правительство сегодня проведет первое заседание

Новое правительство сегодня проведет первое заседание

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отпустил новый состав Кабинета Министров Украины с рабочего заседания ВР, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, мы можем отпустить Премьер-министра и новое правительство. Они сегодня проводят первое заседание и идут работать", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер-министром избран Алексей Гончарук

Напомним, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, заседание
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.