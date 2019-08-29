В России сообщают, что подготовленных к обмену украинцев повезли в аэропорт

КИЕВ. 29 августа. УНН. Поступило сообщение о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт. Об этом написал Telegra канал “НЕЗЫГАРЬ”, сообщает УНН.

“Сообщается, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево”, — говорится в сообщении в Telegra-канале “НЕЗЫГАРЬ Brief”. В репосте этого сообщения в основной канал “НЕЗЫГАРЬ” добавляется “Процесс обмена начался? Ждем подтверждения”.

Однако никаких деталей больше не сообщается.

УНН пытался связаться с лицами, которые могут быть осведомлены о процессе обмена, но пока никакой дополнительной информации получить не удалось.

Напомним, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.