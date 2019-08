Сенатор США поддержал предоставление военной помощи Украине

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сенатор-республиканец Роб Портман поддержал предоставление финансовой украинской стороне со стороны США. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Я настойчиво поддерживаю и работаю над тем, чтобы обеспечить постоянную помощь безопасности Украины. В июне Пентагон заявил, что перечислит 250 млн долларов дополнительной помощи на помощь Украине, чтобы защищать свой суверенитет от российской агрессии”, — говорится в сообщении.

“Я встречался с президентом (Украины Владимиром — ред) Зеленским, который является проамериканским реформатором. У него есть потенциал стать одним из крупнейших партнеров Америки и ему нужна наша помощь в отражении российской агрессии”, — добавил сенатор.

Напомним, ранее издание Politico заявил, что Пентагон думает продолжить военную помощь Украине.

В свою очередь, Reuters отмечает, что если Трамп не примет окончательное решение до конца финансового года 30 сентября, то помощь будет предоставляться в определенных объемах.

Напомним, ранее тоже издания Politico сообщил о задержании военной помощи США Украине объемом в 250 млн долларов, предназначенную для сдерживания России. Помощь включает, в частности, средства как на вооружение, так и на тренировку и оборудования.

В частности, во время своего официального визита в Республику Беларусь, советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон 29 августа заявил, что вопрос о предоставлении военной помощи Украине Вашингтон решит в ближайшее время, сообщало издание Belta.

I strongly support & have worked to secure continued security assistance to #Ukraine . In June, DoD announced it would transfer $ 250 million in additional security assistance to help #Ukraine defend its sovereignty from Russian aggression.