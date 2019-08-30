СМИ РФ: Путин готов помиловать политзаключенных Кремля, если те продолжат "сидеть" в Украине

КИЕВ. 30 августа. УНН. Политзаключенных Кремля, которые сейчас содержатся в России, может помиловать президент РФ Владимир Путин в обмен на помилованных граждан России, которых осудили в Украине. Об этом со ссылкой на свои источники, которое близко к процессу переговоров, сообщает российское издание "Коммерсант", передает УНН.

По информации издания, украинских политзаключенных готов помиловать своим указом Путин, если от украинцев поступят личные обращения на имя российского президента. Отмечается, что при этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались просить помилования, поскольку это будет означать признание вины.

Дальнейший процесс освобождения политзаключенных, находящихся под следствием в РФ, могут передать украинскому суду, который, как предполагается, продолжит рассмотрение так называемых "дел".

Так, по данным источников издания, в Украине передадут уголовное дело 24 моряков, задержанных в Керченском проливе. Адвокаты моряков пока не предоставляют комментариев, опасаясь сорвать переговоры.

Отмечается, что некоторые украинцы отказались участвовать в обмене.

Напомним, ранее российский Telegram канал "НЕЗЫГАРЬ" сообщил о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт. После этого, ексдепутат Госдумы РФ заявил, что сегодня состоится обмен пленными между Россией и Украиной.

А еще раньше, перед этим, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.