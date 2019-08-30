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Стало известно, когда Верховная Рада начнет следующее заседание

КИЕВ. 30 августа. УНН. Верховная Рада Украины утвердила календарный план второй сессии. За проект постановления № 1087 проголосовали 278 народных депутатов. Об этом сообщает УНН.

Верховная Рада утвердила календарный план второй сессии. За проект постановления № 1087 проголосовали 278 народных депутатов.

По состоянию на 2:30 30 августа текста проекта постановления на сайте Верховной Рады нет. Однако, отмечается, что 30.08.2019 соответствующее постановление было принято.

Экс-нардеп Юлия Ковалевская опубликовала на своей странице фото график, который подписала как “График работы вновь избранных народных депутатов”. Согласно этому документу предлагается начать вторую сессию ВРУ 3 сентября и закончить ее 24 января 2020 года.

Напомним, Верховная Рада закрыла первую сессию IX созыва.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, заседание, расписание
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