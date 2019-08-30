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Макрона поздравил Зеленского с быстрым назначением Кабмина

Макрона поздравил Зеленского с быстрым назначением Кабмина

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудил со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским результаты саммита лидеров стран G7 и, в частности, поздравил украинского лидера с быстрым утверждением состава Кабмина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

“Глава государства обсудил с президентом Украины результаты переговоров с президентом РФ в Фор-де-Бреґансон и саммит G7”, — говорится в сообщении.

Макрон также высказался за скорейшее прекращение конфликта на Востоке Украины. “В свете встречи в нормандском формате в сентябре, он отметил общем стремлении быстрого прогресса в политических и безопасности мероприятиях, необходимых для решения конфликта в восточной Украине”, — заявили у Макрона.

Кроме этого президент Франции поздравил Зеленского с быстрым утверждением Верховной Радой нового состава Кабинета Министров. “Двое президентов согласились поддерживать тесный контакт”, — подытожили в сообщении.

Напомним, Меркель рассказала Зеленскому подробности по обсуждению Украины на саммите G7.

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Как сообщал УНН, Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели.

Источник: УНН
Теги: Франция, Кабмин, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
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