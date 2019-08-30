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Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019
10:02
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
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Пятница, 30 августа 2019, 08:36
•
Юлия Шрамко
•
7215
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Процесс обмена продолжается, данные о его завершении не соответствует действительности - ОПУ
Детали читайте позже на
УНН.
Источник:
УНН
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