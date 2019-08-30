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Секретарь СНБО об обмене между Украиной и РФ: надеемся

Секретарь СНБО об обмене между Украиной и РФ: надеемся

Александр Данилюк

КИЕВ. 30 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в аэропорту "Киев" (Жуляны) прокомментировал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Видео с комментарием опубликовала журналистка Эльвина Сейтабулаева в Facebook, передает УНН.

"Мы будем комментировать, когда это произойдет", - сказал Данилюк.

На уточняющий вопрос, произойдет ли обмен сегодня, он сказал: "Надеемся".

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев". Как сообщается, в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретар экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, Украина, обмен, Александр Данилюк

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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