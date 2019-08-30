Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 11:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
29295
Версия для печати

В аэропорт "Киев" прибыли два украинских военных самолета - СМИ

В аэропорт "Киев" прибыли два украинских военных самолета - СМИ

КИЕВ. 30 августа. УНН. В аэропорт “Киев” прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал “Незыгарь”, который цитирует другие ресурсы, следят за процессом возможного обмена между Украиной и РФ.

“В аэропорт „Киев“ прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту. Пока неизвестно, на этом самолете привезли военнопленных для обмена”, — указано в сообщении.

Одновременно с этим в другом сообщении на канале указано, что: “На борту были четыре человека и экипаж. О сопровождении не уточнили”.

В ночь на 30 августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен уже завершился. По ее данным, Россия освободила украинских моряков, задержанных во время конфликта в Керченском проливе (24 человека), режиссера Олега Сенцова, а также осужденных в России Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Сообщение Исламовой переопубликовал у себя на странице в Facebook Руслан Рябошапка, новый генеральный прокурор Украины. Однако офис президента Украины через несколько часов после публикации Исламовой заявил, что процесс переговоров продолжается и что информация о завершении обмена не соответствует действительности. “Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается... Держим кулаки!”, — написала в Facebook и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, СМИ, пленные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.