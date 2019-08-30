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Украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово" - адвокат

Украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово" - адвокат

КИЕВ. 30 августа. УНН. Арестованных украинских моряков вывезли из СИЗО “Лефортово”. Об этом “МБХ медиа” рассказал адвокат Николая Карпюка Илья Новиков, пишет УНН.

“Я не участвовал в жеребьевке на посещение Карпюка, поскольку, по моим данным, моего подзащитного уже увезли. И там такая ситуация общая по всем арестованным”, — сказал адвокат. Новиков также защищает командира малого бронированного артиллерийского катера “Бердянск” Романа Мокряка.

В изоляторе “Лефортово” есть только 6 кабинетов для встреч с подзащитными, поэтому каждое утро проходит жеребьевка между адвокатами.

При этом информации об обмене украинских моряков пока нет. По последним официальным данным, переговорный процесс до сих пор продолжается. В Офисе президента Украины также заявили, что информация о завершении обмена заключенных не соответствует действительности.

Стоит напомнить, что в аэропорт “Киев” прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту. Пока неизвестно, на этом самолете привезли военнопленных для обмена.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные
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