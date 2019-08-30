Отец украинского моряка надеется, что обмен будет сегодня вечером или ночью

КИЕВ. 30 августа. УНН. Отец украинского военнопленного моряка Василия Сороки Виктор надеется, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ будет если не сегодня вечером, то ночью. Видео с комментарием опубликовала журналистка Эльвина Сейтабуллаева в Facebook, передает УНН.

"Нас сюда никто не приглашал, мы просто приехали по зову родительского ощущения, что надо ехать, но к сожалению это оказалось фейком, о том, что ребята уже в Украине, что они уже на обмене. Пока нам информацию не подтвердили. Нам никто ничего не говорит, мы не с кем не общались, сейчас попробуем с кем-то связаться, приехать в Киев, но из Киева уезжать не будем, потому что надеемся, что это будет сегодня, если не вечером, то ночью. Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", - сказал Сорока.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев". Как сообщается, в аэропорту уже собрались журналисты.

При этом в Офисе Президента заявили, что процесс обмена продолжается, данные о его завершении не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретар экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".