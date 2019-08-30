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Отец украинского моряка надеется, что обмен будет сегодня вечером или ночью

Отец украинского моряка надеется, что обмен будет сегодня вечером или ночью

Василий Сорока

КИЕВ. 30 августа. УНН. Отец украинского военнопленного моряка Василия Сороки Виктор надеется, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ будет если не сегодня вечером, то ночью. Видео с комментарием опубликовала журналистка Эльвина Сейтабуллаева в Facebook, передает УНН.

"Нас сюда никто не приглашал, мы просто приехали по зову родительского ощущения, что надо ехать, но к сожалению это оказалось фейком, о том, что ребята уже в Украине, что они уже на обмене. Пока нам информацию не подтвердили. Нам никто ничего не говорит, мы не с кем не общались, сейчас попробуем с кем-то связаться, приехать в Киев, но из Киева уезжать не будем, потому что надеемся, что это будет сегодня, если не вечером, то ночью. Будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят", - сказал Сорока.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев". Как сообщается, в аэропорту уже собрались журналисты.

При этом в Офисе Президента заявили, что процесс обмена продолжается, данные о его завершении не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретар экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, обмен
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