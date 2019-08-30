Регистрация | Вход |
USD: 25,22 0,1590  EUR: 27,95 0,2213 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 30 августа 2019 11:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
В СНГ заявили, что Украина является участником более 200 договоров в рамках организации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8145
Версия для печати

Обмен удерживаемыми между Украиной и РФ откладывается до следующей недели - СМИ

Обмен удерживаемыми между Украиной и РФ откладывается до следующей недели - СМИ

КИЕВ. 30 августа. УНН. Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели. Об этом “Радио Свобода” сообщили 30 августа источники в украинских правоохранительных органах, таким образом комментируя сообщение чиновников, передаваемых в средствах информации, пишет УНН.

О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Он указал, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине, а возможной датой обмена назвал вторник, 3 сентября.

Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее 30 августа возразил завершения процесса обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Стоит добавить, что в аэропорт “Киев” прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту. Пока неизвестно, на этом ли самолете привезли военнопленных для обмена.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, СМИ, пленные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.